Na Dudley op donderdag en Eunice op vrijdag raast met Franklin zondagavond de derde storm in vier dagen tijd over ons land. De laatste keer dat sprake was van drie stormen in een week was bijna honderd jaar geleden: in 1928.

Drie stormen die elkaar in zo'n korte tijd opvolgen, noemen meteorologen ook wel een drielingstorm. Tweelingstormen komen ook voor. Die zijn iets minder zeldzaam. Daarvan was bijvoorbeeld in 1954 en in 1999 sprake.

Dudley, Eunice en Franklin zijn alle drie 'geboren' in de straalstroom, een band met grote windsnelheden die op zo'n 10 kilometer hoogte van west naar oost over de Atlantische Oceaan stroomt.

Die straalstroom is eigenlijk altijd wel aanwezig, maar ligt niet altijd op dezelfde plek, legt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza uit. Soms blijft die stroom echter wat langer op dezelfde plek hangen, zoals de afgelopen dagen het geval was. Zolang de stroom sterk genoeg is, kunnen achter elkaar stormen ontstaan.

Mensen die weleens van New York naar Amsterdam zijn gevlogen, hebben waarschijnlijk ook al eens met de straalstroom te maken gehad. Piloten proberen de corridor namelijk te gebruiken om sneller en zuiniger van de Verenigde Staten naar Europa te vliegen. Vandaar dat de terugreis tot wel een uur korter kan duren dan de heenreis.

Overigens is het volgens Klaassen niet uitgesloten dat er ook nog een vierde storm in het verschiet ligt. Mocht het zover komen, dan krijgen Dudley, Eunice en Franklin er met Gladys mogelijk een zusje bij. De stormnamen zijn namelijk al van tevoren bepaald.