Er is volop wind en regen aan het begin van de week, met kans op stormachtige taferelen. Dat komt door een westelijke stroming zo'n 10 kilometer boven ons hoofd. In het weekend krijgen we kalmer weer, meldt Weerplaza.

Vooral aan de kust is het onstuimig met krachtige windvlagen en veel neerslag, mogelijk ook hagel. Maandagmiddag en -avond neemt de wind wel iets af in sterkte en vervallen de weerwaarschuwingen voor de verschillende provincies.

Woensdag neemt de wind verder af in kracht en zal het minder regenen. Naar het weekend toe verzwakt de straalstroom hoog in de lucht. Zaterdag is het droog en laat de zon zich regelmatig zien.

Het wordt de hele week niet koud: 's middags ligt de temperatuur rond de 10 graden en 's nachts staat het kwik ruim boven het vriespunt.