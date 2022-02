De gemeente Utrecht betaalt vanaf woensdag de kosten die inwoners moeten maken wanneer ze hun achternaam willen laten veranderen omdat die een link heeft met het Nederlandse slavernijverleden, laat de gemeente weten aan NU.nl. Utrecht wil niet langer wachten tot het kabinet daar een besluit over neemt.

De Utrechtse gemeenteraad nam in juli een motie aan met het doel de achternaamswijziging van nazaten van tot slaaf gemaakten eenvoudiger en goedkoper te maken. Het Rijk moet daarvoor regels aanpassen.

NU.nl meldde in september dat de gemeente het wijzigen van de achternamen desnoods zelf wilde betalen. Dat besluit heeft het stadsbestuur nu dus definitief genomen.

Utrecht pleit samen met de andere zogenoemde G4-steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voor regels die een gratis naamswijziging vanwege het slavernijverleden mogelijk maken. Zolang dat niet gebeurt, vergoedt de gemeente Utrecht de directe kosten van naamswijziging dus zelf.

"Op die manier verlagen we de financiële drempel voor het aanvragen van een naamswijziging", laat de gemeente weten aan NU.nl. Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen met de gemeente via slavernijverleden@utrecht.nl.

Een woordvoerder van de gemeente kan niet inschatten hoeveel mensen van de regeling gebruik willen maken. Andere kosten rond de naamswijziging, zoals het aanpassen van bankrekeningen, vergoedt de gemeente niet.

Veranderen van naam 'Poepjes' is gratis

Wie in Nederland een andere achternaam wil, kan hiertoe een verzoek indienen bij Justis, de screeningsdienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kost minimaal 835 euro.

Wanneer je bijvoorbeeld 'Poepjes' heet, hoef je niet te bewijzen dat je last hebt van je achternaam. Bij achternamen die hun oorsprong hebben in het koloniale verleden van Nederland is echter ook een psychologisch onderzoek verplicht.

De 835 euro en de kosten voor het psychologische onderzoek kunnen samen oplopen tot een bedrag van duizenden euro's. Als het verzoek wordt afgewezen, ben je het geld alsnog kwijt.

Utrecht betaalt totdat het Rijk een besluit neemt

De tijdelijke regeling moet nog formeel worden vastgesteld door de burgemeester en wethouders. Wanneer het Rijk een besluit neemt over naamswijziging vanwege het slavernijverleden vervalt de tijdelijke regeling.

De gemeente Utrecht verwacht dat het Rijk in de loop van 2022 de knoop doorhakt.

Utrecht bood excuses aan voor het slavernijverleden

De gemeente Utrecht heeft woensdag ook excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De gemeenteraad van de stad had daarop aangedrongen.

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is positief over de excuses van de gemeente Utrecht. "Excuses hebben waarde", reageerde voorzitter Linda Nooitmeer tegen NU.nl. "Ze maken tot slaaf gemaakten zichtbaar."