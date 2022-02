Bijna alle breuken in het waterleidingnet die vrijdag waren ontstaan door storm Eunice zijn verholpen, meldt waterbedrijf Vitens zondag.

"Op dit moment hebben wij slechts op enkele plekken nog een storing in ons leidingnet, waardoor klanten minder of geen water krijgen. Het gaat om enkele tientallen huishoudens in ons hele verzorgingsgebied", zegt Vitens. Het bedrijf doet zijn best om de problemen "zo snel als mogelijk" op te lossen.

Meerdere mensen hadden zaterdag geen water of een lage waterdruk. De meeste storingen waren in Midden-Nederland en Friesland.

Het bedrijf waarschuwt wel dat er zondag weer nieuwe storingen kunnen ontstaan door de nasleep van de storm. Bovendien gaat het volgens de weersvoorspellingen zondag en maandag opnieuw hard waaien, waardoor er mogelijk weer storingen ontstaan, aldus het bedrijf.

Het telefoonnummer van Vitens dat mensen kunnen bellen als ze last hebben van een waterstoring raakte zaterdag overbelast. Dat kwam doordat veel mensen belden vanwege storm Eunice, zei een woordvoerder tegen NU.nl.