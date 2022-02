In het hele land zijn vanaf zondagavond zware windstoten mogelijk. Het KNMI heeft voor alle provincies in de loop van de dag code geel afgekondigd.

In de loop van de dag gaat het hard waaien vanuit het zuidwesten. De piek is vanavond met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen de windsnelheden oplopen tot 100 kilometer per uur.

In de tweede helft van de avond kan het tijdens buien nog harder waaien. Dan zijn zware windstoten rond 100 kilometer per uur mogelijk. In de kustgebieden is 110 tot 120 kilometer per uur mogelijk.

Ook maandag staat er veel wind. In de loop van de middag en avond neemt de wind af. Dan vervallen ook de weerwaarschuwingen voor de verschillende provincies.

Sommige test- en vaccinaties dicht, verkeersdeelnemers gewaarschuwd

De test- en vaccinatielocatie in Almere gaat zondagmiddag eerder dicht vanwege de harde wind die wordt verwacht. De locatie in Almere bevindt zich in een tent en daarom is besloten deze al om 16.30 uur te sluiten.

Ook GGD Haaglanden heeft aangekondigd alle testlocaties in de regio te sluiten. De maatregel gaat in om 15.00 uur en geldt tot nader order.

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen mensen die zondag de weg op gaan dat ze rekening moeten houden met windstoten en regen. Vooral in de avonduren kan er hinder zijn voor het verkeer door de weersomstandigheden.