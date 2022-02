Het KNMI heeft voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland tussen 20.00 uur en 23.00 uur zondagavond code oranje afgekondigd vanwege de kans op zeer zware windstoten. Momenteel geldt in het hele land code geel vanwege de harde wind. De storm waarvoor de waarschuwingen zijn afgekondigd heeft de naam Franklin gekregen.

In de loop van de dag gaat het harder waaien vanuit het zuidwesten. De piek is vanavond met zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. In de kustgebieden kunnen de windsnelheden oplopen tot 100 kilometer per uur.

In de tweede helft van de avond kan het tijdens buien nog harder waaien. Dan zijn zware windstoten rond 100 kilometer per uur mogelijk. In de kustgebieden en het IJsselmeergebied is 110 tot 120 kilometer per uur mogelijk. Plaatselijk kan er schade ontstaan, waarschuwt het KNMI.

Ook maandag staat er veel wind. In de loop van de middag en avond neemt de wind af. Dan vervallen ook de weerwaarschuwingen voor de verschillende provincies.

Sommige test- en vaccinaties dicht, verkeersdeelnemers gewaarschuwd

De test- en vaccinatielocatie in Almere gaat zondagmiddag eerder dicht vanwege de harde wind die wordt verwacht. De locatie in Almere bevindt zich in een tent en daarom is besloten deze al om 16.30 uur te sluiten.

Ook GGD Haaglanden heeft aangekondigd alle testlocaties in de regio te sluiten. De maatregel gaat in om 15.00 uur en geldt tot nader order. In Harderwijk ging de vaccinatielocatie al om 13.00 uur dicht vanwege de wind.

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen mensen die zondag de weg op gaan dat ze rekening moeten houden met windstoten en regen. Vooral in de avonduren kan er hinder zijn voor het verkeer door de weersomstandigheden.

De N44 tussen Den Haag en Wassenaar is zondagmiddag afgesloten, omdat een lichtmast langs de weg op omvallen staat, zo meldt de ANWB. Het verkeer kan omrijden via Leidschendam over de N14 en A4.

Ook roepen meerdere gemeenten en veiligheidsregio's mensen op niet naar het bos te gaan zondag. Door storm Eunice hangen er nog veel losse takken in bomen die kunnen vallen. Ook de bomen zelf kunnen omvallen. Om die reden is bijvoorbeeld natuurgebied de Posbank de hele dag dicht.

Schiphol annuleert 174 vluchten

Vanaf luchthaven Schiphol vertrekken zondag 174 vluchten niet. Volgens een woordvoerder komt dat door het stormachtige weer, hoewel dat niet met zekerheid voor elke geannuleerde vlucht te zeggen is.

KLM laat weten dat het zondag 78 vluchten heeft geannuleerd door het weer. Het gaat om zowel toestellen die zouden vertrekken als toestellen die zouden landen.

Vanwege het stormachtige weer moeten treinreizigers tussen Amsterdam Centraal en Den Helder overstappen in Heerhugowaard. De treinen tussen Zaandam en Alkmaar blijven via de normale dienstregeling rijden. Eerder meldde de NS dat er vanaf 20.00 uur tussen Zaandam en Alkmaar nog maar één intercity per uur zou rijden. Dat blijven er twee.

Het treinverkeer van en naar Hilversum is gestaakt, meldt ProRail. Een speciale eenheid van de brandweer gaat loshangende dakplaten verwijderen. Er zijn volgens ProRail geen treinen gestrand.

Storm Franklin vernoemd naar voormalig weerpresentator

De nieuwe storm heeft de naam Franklin gekregen. De naam verwijst naar voormalig weerpresentator van de NOS Frank Kroonenberg.

Kroonenberg werkte ruim veertig jaar bij het KNMI. De oud-presentator droeg bij aan de totstandkoming van Meteoalarm, het internationale platform met weerwaarschuwingen. Ook was hij betrokken bij de naamgeving van stormen.