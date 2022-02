ProRail verwacht de hele nacht en zondag nog bezig te zijn met het verrichten van herstelwerkzaamheden aan het spoor en stations na storm Eunice. NS zegt zondag wel weer vrijwel de geplande dienstregeling te kunnen rijden.

Er zijn meer dan tweehonderd meldingen van incidenten binnengekomen na storm Eunice. Zo liggen er bomen op het spoor, is er schade aan stations en zijn er kapotte bovenleidingen.

De herstelwerkzaamheden kosten veel tijd, aldus een woordvoerder van ProRail. "In de zuidelijke provincies zijn we daarmee al een heel eind. Grote problemen zien we nu nog ten oosten van Amsterdam, tussen Utrecht en Amsterdam en bij de Flevolijn."

De zegspersoon meldt dat regionale vervoerders de normale dienstregeling weer "redelijk hebben opgestart".

De NS meldt zaterdagmiddag dat er weer enkele treinen rond Eindhoven Centraal gaan rijden. Op andere trajecten rijden er in ieder geval tot 17.00 uur geen treinen. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner van de NS goed in de gaten te houden.