De NS verwacht zaterdag vanaf 13.00 uur toch maar slechts op enkele trajecten de eerste treinen te laten rijden. Dat laat de vervoerder zaterdagmiddag weten.

Zaterdag rijden, in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd, toch maar slechts enkele treinen vanaf 13.00 uur. De schade op het overgrote deel van het spoor is nog groter dan eerder werd ingeschat, zo meldt NS. Het duurt langer om dit te herstellen.

De treinen die rijden, worden getoond in de reisplanner, zo meldt NS.

Voor het internationale verkeer geldt dat er richting Duitsland geen treinverkeer mogelijk is zaterdag. Tot 18.00 uur rijden er ook geen treinen richting Brussel.

Eerder liet de NS weten dat in de loop van de middag treinen weer zouden gaan rijden. Wel was al duidelijk dat reizigers rekening moesten houden met mogelijk langere reistijd of eventueel vaker overstappen en dat de normale dienstregeling zaterdag nog niet op alle trajecten zou kunnen worden gereden.