De politie heeft zeven aanhoudingen verricht in verband met een schietpartij in het Zuid-Hollandse Zwartewaal. Zaterdagochtend raakte daarbij een achttienjarige Rotterdammer gewond.

De politie laat weten de zeven aangehouden personen te beschouwen als verdachten. Hun rol wordt onderzocht.

Volgens nieuwssite Rijnmond werden de zeven gearresteerd op de Spuidijk in Geervliet, waar ze na de schietpartij met een auto waren heengereden.

De schietpartij vond rond 8.20 uur plaats. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens Rijnmond is deze persoon niet in levensgevaar.

De politie meldt niet hoe de gewonde eraan toe is. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.