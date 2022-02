Staatsbosbeheer adviseert Nederlanders om de bossen dit weekend te mijden in verband met de schade die vrijdag is aangericht door storm Eunice. Een woordvoerder zegt dat mensen die een frisse neus willen halen "van harte welkom" zijn in 'open' natuurgebieden, zoals duinen, polders en heides.

Hoe groot de schade aan de bossen precies is, is volgens de woordvoerder nog lastig te zeggen. Bovendien zijn er regionale verschillen. "Waar in Flevoland delen van het bos ontoegankelijk zijn, lijkt het in het zuiden en oosten van het land mee te vallen."

Boswachters gaan zaterdag de bossen in om de schade in kaart te brengen. Waar het nodig is, halen ze takken en omgewaaide bomen weg. Ook letten ze op zaken die gevaarlijke situaties zouden kunnen veroorzaken, zoals takbreuken. Dat zijn takken die afgebroken zijn, maar nog wel in de boom hangen en bij het kleinste zuchtje wind naar beneden kunnen vallen, aldus Staatsbosbeheer.

Nederland maakt zaterdag de schade op nadat storm Eunice over ons land is getrokken. Voor de storm werd in delen van het land code rood uitgegeven en belangrijke onderdelen van het openbare leven kwamen stil te liggen. Er vielen minimaal vier doden.