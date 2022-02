In het weekend zal het niet meer zo hard waaien als vrijdag, maar het blijft onstuimig. Een stevige paraplu kan zowel op zaterdag als zondag goed van pas komen.

Zaterdagochtend ligt storm Eunice boven het noorden van Denemarken. De storm is dan voorbij in Nederland. In het noordoosten vallen nog een paar buien, elders is het droog en zijn er opklaringen.

De zon laat zich ook nog even zien, maar vanuit het westen neemt de bewolking weer toe. In de middag gaat het regenen, waarbij het vooral aan zee ook weer fors kan gaan waaien met kans op zware windstoten.

Zondag veel regen

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het tijdelijk droog. Zondagochtend gaat het al snel weer regenen vanuit het westen als een volgende storing zich aandient. De regen houdt langdurig aan en plaatselijk valt meer dan 20 mm water.

De temperatuur ligt zondag rond 11 graden. Door een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind in combinatie met de regen is het niet aangenaam buiten. Aan zee kan in de loop van de dag aan zee weer een stormachtige wind (8 Bft) komen te staan met opnieuw zware windstoten tot zo'n 100 km/uur.