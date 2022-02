Corrie, Dudley en Eunice: de afgelopen weken trokken in korte tijd meerdere stormen over Nederland. Het is bekend dat klimaatverandering tot extremer weer leidt, maar hebben we daardoor ook vaker met stormen te maken? NU.nl deed navraag.

Uit data van het KNMI blijkt dat er geen toename is in het aantal stormen in Nederland. "Willekeur", noemt Wouter van Bernebeek van Weerplaza de ontwikkeling van het weerfenomeen. "De kans bestaat dat we volgende week weer storm krijgen, maar dat kan ook zomaar vijf jaar duren."

Dat we nu te maken hebben met meerdere stormen in korte tijd, houdt verband met de zogeheten straalstroom. Dat is een krachtige westenwind die op zo'n 10 kilometer hoogte rondjes draait over het noordelijk halfrond, van west naar oost.

"Die hangt vaak langere tijd boven hetzelfde gebied", zegt Van Bernebeek. "Het ene na het andere lagedrukgebied wordt gepolariseerd, waaraan de stormen vasthangen. De laatste keer gebeurde dat in februari 2020 en twee jaar eerder was er in januari zo'n periode. Het komt dus vaker voor."

's Winters in Nederland vaker westenwind

Of wij in Nederland te maken hebben met stormen, hangt onder andere af van de positie van de straalstroom. Soms heeft die een voorkeur voor een route verder naar het noorden (en kunnen stormen boven Nederland langstrekken) en soms voor een route onder Nederland door. Dat is grotendeels onvoorspelbaar.

Straalstroomexperts denken dat er wel een verband is tussen klimaatverandering en de kracht van de straalstroom. 's Winters lijkt die kracht toe te nemen, terwijl die in de zomermaanden zo'n 10 tot 15 procent zwakker is geworden. Het kan dus zijn dat er in de toekomst wel vaker stormen worden waargenomen.



De klimaatmodellen van het KNMI gaan er ook van uit dat Nederland 's winters vaker te maken krijgt met wind uit het zuidwesten (waar ook Atlantische stormen vandaan komen) en minder vaak wind uit het oosten. In de zomer kan oostenwind juist vaker voorkomen, eveneens onder invloed van klimaatverandering.



De gemiddelde windkracht is de afgelopen tientallen jaren ook niet toegenomen. Dat komt volgens het KNMI onder andere door verruiging van het landschap - bijvoorbeeld de toename van hoge gebouwen, die aan het oppervlak de wind remmen.