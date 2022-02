Syriëganger Angela B. is vrijdag veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf. De rechtbank in Rotterdam acht haar schuldig aan deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) en het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist. De straf voor de inwoonster van Soest is de hoogste die tot nu toe in Nederland is uitgedeeld aan een vrouw die uitreisde naar Syrië om daar te trouwen met een strijder van IS en met hem kinderen te krijgen.

De nu 26-jarige vrouw reisde in 2014 af naar Syrië en vestigde zich daar in het door IS uitgeroepen kalifaat. Tijdens haar verblijf in Syrië, dat duurde tot eind november 2020, heeft ze zich aangesloten bij IS en trouwde ze met drie mannen. "Zij heeft in ieder geval haar eerste en derde echtgenoot gesteund", aldus de rechtbank. Beide mannen waren actief in een snipergroep van IS.

Bovendien heeft B. in die periode propaganda voor IS gevoerd en vuurwapens voorhanden gehad. De vrouw is tot na de val van het kalifaat gebleven.