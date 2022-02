Engelsman komt om in België, meerdere gewonden

Eunice heeft slachtoffers geëist in het westen van België. Een 79-jarige Engelsman is om het leven gekomen tijdens de zware storm Eunice, meldt Het Nieuwsblad. De woonbootbewoner was in de jachthaven van Ieper in het water beland, vermoedelijk door de hevige wind. De man is nog gereanimeerd, waarna hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.



In de plaats Menen werd een achttienjarige jogger in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Een boomtak die door de felle wind afbrak was op de tiener gevallen. In Gent raakte een man levensgevaarlijk gewond toen hij weggewaaide zonnepanelen op zijn hoofd kreeg.