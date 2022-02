Voordat Eunice hier echter een hoogtepunt bereikt, raast de storm nog over (het zuidoosten van) Engeland. Daar heeft de Engelse evenknie van het KNMI code rood uitgeroepen.



Bij de westerburen ondervindt het openbaar vervoer grote hinder, zijn talloze vluchten en veerdiensten geschrapt en zijn tot dusver enkele tienduizenden huishoudens getroffen door stroomuitval. Miljoenen mensen zijn opgeroepen om voorlopig binnen te blijven.



Ook in Engeland is de bevolking gewaarschuwd voor rondvliegende objecten en daken die van gebouwen kunnen worden afgerukt. Er wordt in Engeland rekening gehouden met windstoten tot en met 160 kilometer per uur. Eunice is door de Engelsen beschreven als een van de ergste stormen in drie decennia. Het komt niet vaak voor dat er code rood wordt afgegeven.