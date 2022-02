Eunice is officieel een storm, maar wordt snel een zware storm

In Vlissingen en IJmuiden is vanaf 15.00 uur officieel sprake van een storm. Daar is een uurgemiddelde windkracht 9 gemeten, meldt Weerplaza.



De komende uren komt het op veel meer plekken tot een storm en naar verwachting zal Eunice ook een zware storm worden (windkracht 10). In het noordelijk kustgebied kan Eunice zelfs windkracht 11 bereiken (zeer zware storm).



De zwaarste windstoot tot dusver is gemeten in Vlissingen. Het ging om een windsnelheid van 117 kilometer per uur. Aan de kust kunnen vanmiddag en vanavond windstoten tot 130 kilometer per uur voorkomen en in het noordelijk kustgebied lokaal zelfs windsnelheden van 140 tot 150 kilometer per uur. In het binnenland zijn windstoten van 110 tot 120 kilometer per uur mogelijk.