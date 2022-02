Code oranje in drie provincies afgeschaald naar geel

Derde dode door storm Eunice, opnieuw door omgevallen boom in Amsterdam

In Amsterdam is vrijdagmiddag opnieuw iemand om het leven gekomen door storm Eunice. De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat er op de Vrijheidslaan een fietser onder een omvallende boom terecht is gekomen en daardoor is overleden. Het is voor zover bekend het derde dodelijke slachtoffer als gevolg van de storm.



In Amsterdam en het nabijgelegen Diemen waren vrijdagmiddag al eerder twee mensen overleden doordat er een boom op hen viel. De brandweer kreeg rond 15.00 uur de melding dat er op de Aalsmeerweg in Amsterdam een boom was omgewaaid en op iemand was beland. In de Weesperstraat in Diemen overleed iemand doordat een boom neerkwam op de auto waarin hij of zij zat.