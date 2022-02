Rijkswaterstaat: Ga niet de weg op in coderoodprovincies

Rijkswaterstaat dringt erop aan om in de provincies waar vanaf 14.00 uur code rood geldt niet meer de weg op te gaan. Het hoogste weeralarm is afgekondigd voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het Waddengebied en het IJsselmeergebied.



Wie toch de weg opgaat, moet volgens Rijkswaterstaat rekening houden met zeer zware windstoten en onverwachte situaties als gevolg van bijvoorbeeld vallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Ook in de provincies waar code oranje van kracht is, is het volgens Rijkswaterstaat verstandig de reis indien mogelijk uit te stellen. Dit advies geldt nadrukkelijk voor automobilisten met een aanhanger, vrachtverkeer en vakantieverkeer.



Medewerkers van Rijkswaterstaat houden de situatie vandaag "nauwlettend in de gaten" met extra mensen in de verkeerscentrales en weginspecteurs op de weg. Bij windgevoelige locaties, zoals de Van Brienenoordbrug, Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug heeft Rijkswaterstaat extra personeel en materiaal klaarstaan om eventueel gestrande voertuigen snel te bergen.



Behalve de weg houdt Rijkswaterstaat samen met de waterschappen en het KNMI ook de situatie op het water scherp in de gaten. De verwachting is dat de Ramspolkering bij Kampen, de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel en de Haringvlietsluizen bij Hellevoetsluis vandaag in elk geval dichtgaan.



Verder wijst Rijkswaterstaat erop dat bruggen en sluizen vanwege de wind tijdelijk niet bediend kunnen worden.