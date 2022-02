Storm Eunice koerst richting Nederland en brengt vrijdag waarschijnlijk forse windstoten met zich mee. Het KNMI heeft code oranje uitgegeven vanwege de verwachte gevaarlijke weersomstandigheden. Meerdere organisaties hebben maatregelen getroffen. Een overzicht.

Dit weten we tot nu toe over storm Eunice: Eunice zorgt vrijdagmiddag voor zeer zware windstoten.

Boven land kunnen die oplopen tot 120 kilometer per uur, aan zee tot 130 kilometer per uur.

In het Waddengebied kan het nóg harder gaan waaien.

De harde wind kan zorgen voor forse schade en gevaarlijke situaties.

In het hele land, behalve de regio Limburg, geldt vanaf 14.00 uur code oranje.

Rijkswaterstaat zegt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke rijomstandigheden. Vrijdagmiddag en in de vrijdagavondspits gaat het verkeer veel hinder ondervinden. Weggebruikers moeten dan ook rekening houden met extra reistijd. Mensen die met een aanhanger rijden of vrachtverkeer besturen, moeten extra goed opletten.

Rijkswaterstaat zet extra mensen in bij verkeerscentrales en op de weg. Op windgevoelige locaties, zoals bruggen, worden extra bergers gezet. Deze kunnen bijvoorbeeld te hulp schieten als er een vrachtwagen strandt.

De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling en schrapt haar treinen vanaf 14.00 uur. Reizigers worden opgeroepen "indien mogelijk" niet op reis te gaan.

Dat besluit heeft de NS genomen vanwege de veiligheid op het spoor. "De kans is dat er bomen op het spoor waaien, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ook voor storingsploegen is het verlenen van assistentie of uitvoeren van herstelwerk te gevaarlijk", aldus de vervoerder.

Schiphol zegt dat reizigers rekening moeten houden met vertraging en mogelijke annuleringen. KLM heeft al 167 vluchten geannuleerd vanwege de verwachte wind.

De vliegmaatschappij zegt in een bericht op de website te begrijpen dat "deze annuleringen als gevolg van de extreme weersomstandigheden op Schiphol erg vervelend zijn voor passagiers". Passagiers die te maken krijgen met annuleringen, krijgen bericht van KLM en worden omgeboekt op andere vluchten.

Veel test- en prikstraten gaan eerder dicht of blijven gesloten. Meerdere locaties waren al dicht vanwege de storm Dudley donderdag. Toen ging het vooral om locaties in tenten. Nu sluiten ook locaties in gebouwen, bijvoorbeeld die in Drenthe, de deuren.

"Bij zo'n zware storm kan toch schade of gevaar ontstaan voor onze bezoekers of medewerkers. Bijvoorbeeld door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", aldus de GGD Drenthe.

Ook in de regio's Amsterdam, Kennemerland, Hollands-Midden, Utrecht, Brabant-Zuidoost en Gelderland-Zuid zijn de GGD-locaties gesloten of gaan ze eerder dicht.

Meerdere onderwijsinstellingen geven in de middag geen fysiek onderwijs. Op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wordt tot 12.00 uur fysiek lesgegeven. De HvA wil alle studenten de kans geven om voor die tijd naar huis te kunnen. De gebouwen van de hogeschool blijven wel gewoon de hele dag open. Ook de Hogeschool Rotterdam en de Universiteit Utrecht nemen soortgelijke maatregelen.