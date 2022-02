Vanwege storm Eunice rijden er vrijdag vanaf 14.00 uur geen treinen meer. In de ochtend rijden minder treinen dan gebruikelijk, laat NS donderdag weten.

De vervoerder raadt reizigers aan "indien mogelijk" niet te reizen. "We vinden het heel vervelend dat het zo veel hinder voor treinreizigers geeft, maar hebben dit besluit genomen vanwege de veiligheid op het spoor." Ook Arriva laat weten dat er vrijdag geen treinen rijden vanaf 14.00 uur.

Volgens NS is de kans aanwezig dat er bomen op het spoor waaien. Het is voor herstel- en storingsploegen te gevaarlijk om vrijdag te werken.

Het KNMI heeft voor bijna heel het land code oranje uitgegeven vanwege de verwachte weersomstandigheden. Volgens het weerinstituut brengt storm Eunice "zeer gevaarlijke situaties" met zich mee.

Ook weggebruikers wordt geadviseerd om rekening te houden met weersomstandigheden. Schiphol gaf donderdag aan het eind van de middag aan dat er nog geen vluchten zijn geannuleerd. Veel test- en vaccinatielocaties van de GGD zijn uit voorzorg dicht.

Vanaf vrijdagmiddag worden boven land zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht. In de kustgebieden kan de windsnelheid oplopen tot 130 kilometer per uur. In het Waddengebied waait het mogelijk nog harder. Alleen in Limburg lijkt het vooralsnog mee te vallen: de provincie heeft als enige code geel gekregen.

