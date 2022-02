Storm Eunice raast vrijdag met windstoten tot 140 km per uur over Nederland, waar met name het verkeer onder lijdt. Treinen stoppen om 14.00 uur met rijden en mogelijk worden bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend. Daarnaast gaan veel vaccinatie- en testlocaties van de GGD dicht.

Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat het verkeer vrijdagmiddag en de vrijdagavondspits veel last krijgt van Eunice. Op sommige windgevoelige plekken zoals bruggen komen extra zware bergers te staan die gestrande vrachtwagens snel overeind kunnen helpen. Vooral auto's met aanhangers, lege vrachtwagens en auto's met dakkoffers zijn vatbaar voor harde windstoten.

Ook op het water kunnen problemen ontstaan, mede door de hoge waterstanden in het Waddengebied en het oosten van het IJsselmeer. Buitendijkse gebieden kunnen onderlopen, waarschuwt Rijkswaterstaat. In Scheveningen zijn zandheuvels gemaakt om de strandtenten te beschermen tegen de zee.

Naar verwachting sluiten vrijdag de Ramspolkering bij Kampen, de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Haringvlietsluizen in Zeeland. Het is mogelijk dat bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden door de storm.

In Scheveningen werden donderdag voorbereidingen getroffen op hoogwater en storm

Treinverkeer stilgelegd en vluchten geannuleerd

De NS legt het treinverkeer stil vanaf 14.00 uur 's middags. In de ochtend rijden minder treinen. De vervoerder raadt reizigers aan "indien mogelijk" niet te reizen. Volgens NS is de kans aanwezig dat er bomen op het spoor waaien. Het is voor herstel- en storingsploegen te gevaarlijk om vrijdag te werken.

KLM annuleert 167 vluchten in verband met de storm Eunice vrijdag. De luchtvaartmaatschappij meldde donderdagavond dat de weersvoorspellingen voor vrijdag een beeld schetsen van zware windstoten. "Dit zorgt er voor dat er morgen voor ons een zeer beperkte operatie mogelijk is op Schiphol." Daarnaast kan het weer van vrijdag ook tot vertragingen leiden, zo stelt KLM.

Veel test- en vaccinatielocaties van de GGD sluiten 's middags

Veel test- en vaccinatielocaties van de GGD sluiten uit voorzorg, naast tenten ook andere panden. Zo houdt de GGD in Kennemerland de grote vaccinatielocatie bij Schiphol vrijdag de hele dag dicht. De andere prikplaatsen en de teststraten in de regio sluiten om 12.30 uur. Vanwege de verwachte windvlagen is het "niet verantwoord om de locaties open te houden", laat de regionale gezondheidsdienst in Kennemerland weten.

In Drenthe sluiten alle test- en vaccinatielocaties hun deuren vrijdag om 15.00 uur, ondanks dat de locaties -zoals op veel andere plekken in het land, niet in tenten zijn. "Onze locaties zijn allemaal in een pand (niet een tent), dus goed bestand tegen de storm. Maar bij zo’n zware storm kan toch schade of gevaar ontstaan voor onze bezoekers of medewerkers. Bijvoorbeeld door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen", aldus de Drentse GGD.