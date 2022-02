Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag code oranje afgegeven vanwege storm Eunice. Vrijdag vanaf 14.00 uur is code oranje van kracht vanwege "zeer gevaarlijke situaties", aldus het weerinstituut. De waarschuwing geldt voor heel Nederland, behalve de provincie Limburg.

Het KNMI waarschuwt voor de gevolgen van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Vanaf vrijdagmiddag worden boven land zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht. In de kustgebieden kan de windsnelheid tot 130 kilometer per uur oplopen. En in het Waddengebied waait het mogelijk nog harder.

Alleen in Limburg lijkt het mee te vallen, voor die provincie wordt code geel afgegeven.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over een weercode

Het is niet uitgesloten dat de storm tot code rood leidt. Dat gebeurt als er sprake is van extreem weer dat een grote impact op de samenleving heeft en er grote veiligheidsrisico's zijn.

Voor een deel van Wales en het zuidwesten van Engeland geldt vrijdagochtend de zeldzame code rood. De Britse weerdienst waarschuwt voor onder meer gevaarlijk rondvliegend puin, stroomuitval, afsluitingen op de weg en problemen in het openbaar vervoer.

104 Waarom er twee stormen achter elkaar over Nederland razen

Wind neemt pas aan het einde van de avond in kracht af

De wind draait vrijdag in Nederland geleidelijk van een zuidwestenwind naar een westenwind. Pas aan het einde van de avond neemt de wind in kracht af.

Donderdag geldt code geel vanwege zware windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur. Storm Dudley, die donderdag over Nederland raast, zorgt voor onder meer omgewaaide bomen op het spoor en de weg.