Waterschappen in Nederland zetten zich schrap voor storm Eunice, die met hoge waterstanden en harde wind mogelijk flinke druk op de dijken kan zetten. In de aanloop naar de storm houden de waterschappen de situatie scherp in de gaten en wordt op sommige plekken de dijkbewaking opgeschaald. Dit is hoe ze tijdens stormen te werk gaan.

Allereerst wordt de situatie in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat en het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN). Zij monitoren het waterpeil in Nederland. Op het moment dat ergens door een gevaarlijk hoog waterpeil een dreigende situatie ontstaat, wordt dat met het betreffende waterschap gedeeld.

Vaak is een gevaarlijk hoog waterpeil het gevolg van een combinatie van omstandigheden. Tijdens springtij (de periode dat het verschil tussen hoog- en laagwater het grootst is) kan bijvoorbeeld een ongunstige windrichting leiden tot gevaarlijke situaties.

Maar wat kan een waterschap in dat soort gevallen doen? Dat verschilt eigenlijk per regio. Zo kunnen waterkeringen (deels) worden gesloten of gemalen in werking worden gezet om water weg te pompen. Dat deed waterschap Drents Overijsselse Delta donderdag om Meppel droog te houden.

"Het kan per regio echt verschillen wat de kracht van de wind is en hoe deze op bepaalde dijken slaat", legt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen (UvW) aan NU.nl uit. "Het is daarom echt een kwestie van maatwerk per regio."

Bij alarmerend waterpeil kan waterschap dijkbewaking opschalen

In normale situaties wordt de dijk regelmatig geïnspecteerd. Maar als het waterpeil alarmerend hoog is, kan het waterschap besluiten de dijkbewaking op te schalen. Bij permanente dijkbewaking wordt de situatie dag en nacht in de gaten gehouden.

Dijkbewaking wordt uitgevoerd door dijkopzichters. Dat zijn vaak vrijwilligers die ingezet worden als dat nodig is. Soms zijn het bijvoorbeeld mensen die in de buurt van een dijk wonen en namens de dijkbewaking in actie kunnen komen.

Volgens de UvW-woordvoerder hebben de dijkopzichters vooral een signalerende functie. "De dijkbewaking is er vooral om tijdig te zien of er iets aan de hand is en om te kijken hoe het water zich ontwikkelt", aldus de woordvoerder. "Het is handig als het waterschap overal ogen heeft."

Op dit moment staan op veel plekken in Nederland de dijkopzichters wel paraat, maar is er nog geen sprake van permanente dijkbewaking. Dat kan altijd nog veranderen, volgens de woordvoerder. "We blijven alert, maar verwachten dat het goed zal gaan."

Waterschap Zuiderzeeland schaalt wel op

Waterschap Zuiderzeeland (waar Flevoland en kleine delen van Friesland en Overijssel onder vallen) kondigde donderdag wel aan dat de komende dagen dijkopzichters de situatie van de dijken rondom het IJsselmeer, Markermeer en Ketelmeer extra te zullen bewaken.

Volgens Benjamin Wijma, hoofd dijkbewaking van het waterschap Zuiderzeeland, is het "een hele poos geleden dat de situatie zo heftig was". Zijn team van dijkopzichters monitorde donderdag de hele dag de waterstanden en reed de dijken af om te kijken of er rommel (zoals hout, riet of steentjes) was aangespoeld. Dat kan het dijkbewakingsproces namelijk bemoeilijken.

Vrijdagmiddag worden de zeven zogeheten dijkvakken van het waterschap gecontroleerd op eventuele schade. Door de harde wind slaan de golven hard tegen de dijk, die daardoor schade kan oplopen. De steenbekleding (onderaan de buitenkant van de dijk) kan er bijvoorbeeld uit klappen en de grasmat (boven op en aan de binnenkant van de dijk) kan van de dijk afglijden, legt Wijma uit.

Er zal vooral worden gecontroleerd in dijkvakken waar de kans op schade het grootst is, wat het waterschap "beperkte dijkbewaking" noemt. Als er schade aan de dijk wordt geconstateerd, wordt deze zo snel mogelijk hersteld. Wijma: "De aftrap is om 14.00 uur, maar het kan wel tot 1.00 uur duren."