De dertigjarige Mustapha S. is donderdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de fatale steekpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp. De rechtbank ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). S. stak vorig jaar vijf mensen neer, van wie de 64-jarige Roy Titawanno om het leven kwam.

S. had destijds ernstige psychische problemen. Zo had hij last van wanen en kreeg hij naar eigen zeggen opdrachten van stemmen. Op 21 mei rond 23.00 uur sloeg hij in zeventien minuten zes keer toe in de Ferdinand Bolstraat en omgeving. Eén slachtoffer bleef ongedeerd.

Volgens een psychiater en een psycholoog verkeerde S. op de bewuste dag in een psychose. Daarom kunnen de steekincidenten hem niet worden toegerekend. Deskundigen adviseerden hem tbs met dwangverpleging op te leggen, mede om de samenleving tegen hem te beschermen.

De advocaat van S. vroeg de rechtbank haar cliënt niet een gedwongen verblijf in een tbs-kliniek op te leggen. Ze pleitte voor zogeheten tbs met voorwaarden. De rechtbank sloot zich aan bij het oordeel van de deskundigen.

S. stak de slachtoffers, volstrekt toevallige passanten, direct toen zij zijn pad kruisten. Hij stak meerdere malen, onder meer in de borst en rug. S. werd kort na het incident aangehouden.

De rechtbank oordeelde echter dat er te weinig inzicht in zijn ziekte is en dat daardoor gedwongen verpleging noodzakelijk is. "Hij heeft zich schuldig gemaakt aan een van de ergste feiten in het Nederlandse strafrecht: moord en vijf pogingen daartoe", zei de voorzitter van de rechtbank. S. heeft volgens hem de nabestaanden van Titawanno "onherstelbaar leed aangedaan" en de andere slachtoffers zijn door zijn handelen "voor het leven getekend".