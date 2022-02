De advocaten van Thijs H. hebben het gerechtshof in Den Bosch donderdag duidelijk proberen te maken dat de psychose waarin hun cliënt verkeerde de enige verklaring is voor de drie dodelijke slachtoffers die hij maakte in 2019. Het Openbaar Ministerie (OM) schoof dat verhaal dinsdag aan de kant en eiste dertig jaar cel en tbs.

Met fors geweld stak H. in mei 2019 drie willekeurige personen neer. Een geweldsexplosie die volgens zijn advocaten enkel verklaard kan worden "door de vreselijke ziekte waar hij aan leed".

Een van H.'s advocaten, Job Knoester, trok de vergelijking met de bioscoopmoorden in Groningen in oktober 2019. Een echtpaar werd met messteken om het leven gebracht door Ergün S. De man werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot een tbs-behandeling. Een oordeel dat voor nabestaanden nauwelijks als rechtvaardig gevoeld kan worden, maar volgens Knoester wel het juiste was.

De advocaat wees erop dat er in de aanloop naar de steekincidenten aanwijzingen waren dat H. met psychische problemen kampte. Dat wordt ook onderschreven door een psychiater en een psycholoog van het Pieter Baan Centrum (PBC). Volgens laatstgenoemden moet H. volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard.

Die conclusie van het PBC wordt gesteund door twee andere experts die eveneens een rapport opstelden. Zij kwamen tot de conclusie dat H. waarschijnlijk aan schizofrenie leed.

OM ziet in H. een manipulatieve persoon

Dit alles wordt door het OM aan de kant geschoven. De officieren van justitie zien in H. een manipulatieve persoon die calculerend te werk is gegaan. Hij zou symptomen van een psychose hebben geveinsd om zo de deskundigen van het PBC om de tuin te leiden.

Het OM wees ook naar de verklaringen van twee nieuwe deskundigen die in het hoger beroep voor het eerst werden gehoord. Deze psychiater en psycholoog constateerden dat er iets mis is met H., maar dat moeilijk valt te zeggen wat precies. Zij zien aanwijzingen dat er in ieder geval geen sprake was van een psychose ten tijde van de steekincidenten.

Daarbij zou volgens justitie ook de moeder van H. een sturende rol hebben gespeeld. Volgens de advocaten van de dertigjarige man is hier geen sprake van. Het OM baseert haar mening op basis van afgeluisterde gesprekken tussen moeder en zoon. In diezelfde gesprekken is te horen dat de moeder zegt dat H. openheid van zaken moet geven, aldus de advocaten van de verdachte.

'Verdachte handelde onder invloed wanen'

Advocaat Serge Weening, die H. al vanaf het begin bijstaat, bepleitte dat niet wordt betwist dat H. schuldig is aan de feiten, maar dat er geen sprake is van moord. Hoewel iemand in een psychose in staat is om keuzes te maken, gebeurt dit in een verstoorde realiteit en kan er volgens de raadsman dus geen sprake zijn van voorbedachten rade.

Eindconclusie van de raadslieden is dat H. volledig onder invloed van zijn wanen handelde en dus moet worden behandeld. "Ik heb gruweldaden begaan, maar niet uit vrije wil", voegde H. daar zelf aan toe. Het hof doet uitspraak op 17 maart.