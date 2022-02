Storm Dudley veroorzaakt donderdag flink wat overlast in het hele land. Naast weg- en spoorgebruikers ondervindt ook het vliegverkeer vertraging door de harde wind. Bij verzekeraar Interpolis zijn sinds woensdagavond al 156 meldingen over stormschade binnengekomen.

Volgens een woordvoerder van Schiphol kunnen door de harde wind minder vliegtuigen vertrekken en landen. Reizigers krijgen het advies goed de actuele informatie over hun vlucht in de gaten te houden. Schiphol verwacht dat de hinder door de storm donderdag en vrijdag nog aanhoudt.

Interpolis krijgt vooral meldingen van klanten over los gewaaide dakpannen en omgevallen bomen. De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. De verzekeraar verwacht dat het aantal meldingen verder oploopt, omdat er nog meer stormachtig weer is voorspeld.

Verder blijven test- en vaccinatielocaties in De Meern, Alkmaar, Middenmeer, Emmeloord, Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek donderdag, vrijdag en zaterdag dicht vanwege de storm. De testlocaties in Bergen op Zoom, Raamsdonksveer, Krommenie en Zaandam en de vaccinatielocatie in Purmerend zijn donderdag en vrijdag gesloten. De test- en vaccinatielocatie in Apeldoorn is vrijdag dicht.

De stormen Dudley en Eunice trekken de komende dagen nog over ons land. Het KNMI waarschuwt donderdag voor windstoten tot 100 kilometer per uur en heeft code geel uitgegeven.

Hinder voor weg- en spoorgebruikers

Ook het treinverkeer en weggebruikers ondervinden hinder van de storm. Zo rijden sinds donderdagochtend op het traject Amsterdam-Schagen minder intercity's tussen Zaandam en Alkmaar en ligt op de A12 richting Den Haag een boom op de weg bij knooppunt Lunetten. De boom kan niet worden weggehaald omdat het nog te hard waait.

In Limburg kwam het treinverkeer tussen Landgraaf en Kerkrade helemaal stil te liggen, omdat er een boom op het spoor kwam te liggen. Op het traject tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld raakte het treinverkeer tussen Oldenzaal en Bad Bentheim ook verstoord door een boom op het spoor.

Wegens de storm adviseert Rijkswaterstaat automobilisten om alert te zijn en de rijstijl aan te passen. Vanwege het stormachtige weer zijn er extra bergers geplaatst op windgevoelige bruggen, zoals de Haringvlietbrug, de Moerdijkbrug en de Van Brienenoordbrug.

In het Zuid-Hollandse Maassluis is een boom op een rijdende auto gewaaid. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd en zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In het Noord-Hollandse Oudkarspel belandde een auto door de harde wind in de greppel, maar de bestuurder bleef ongedeerd.

Stormvloedkering bij Kampen dicht door hoogwater

Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoogwater in het zuidoostelijke deel van het IJsselmeer en in de IJsseldelta. Er was al sprake van een verhoogde waterstand en die wordt donderdag flink opgestuwd door de zeer hoge windsnelheden. Voor het IJsselmeergebied geldt code geel, aldus de dienst.

Vanwege hoogwater uit het IJsselmeer is de stormvloedkering Ramspol bij Kampen dichtgegaan. Daardoor is er tijdelijk geen scheepvaart over het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) mogelijk, aldus Rijkswaterstaat.

Ook langs de kust van Zuid-Holland, Friesland en Groningen worden verhoogde waterstanden verwacht, zegt Rijkswaterstaat. De dienst en de waterschappen nemen maatregelen om wateroverlast in het achterland te voorkomen.

De dijkdoorgangen in het Groningse Delfzijl gaan toch niet dicht, in tegenstelling tot wat waterschap Hunze en Aa's eerder op donderdag meldde. Rijkswaterstaat heeft de verwachte waterstand op zee naar beneden bijgesteld, waardoor de coupures (doorgravingen van een dijk) niet dicht hoeven.