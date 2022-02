Een politiebureau aan de Vogelstraat in Den Bosch is donderdagochtend ontruimd omdat er een verdacht pakketje is afgegeven, meldt de politie donderdagochtend. Er "steken draden uit het pakketje", aldus een woordvoerder.

De straat rondom het bureau is afgezet. Een specialist gaat ter plaatse om het pakketje te onderzoeken.

Vanwege het vroege tijdstip hebben niet al te veel politiemedewerkers het bureau hoeven verlaten. De politie roept andere collega's ertoe op thuis op te starten.

Het is nog onduidelijk hoe het pakketje bij het bureau is terechtgekomen en wie het daar heeft afgegeven. Daar wordt onderzoek naar gedaan.