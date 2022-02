Storm Dudley veroorzaakt donderdagochtend op verschillende plekken problemen op de weg en op het spoor. Zo rijden op het traject Amsterdam-Schagen minder intercity's tussen Zaandam en Alkmaar en ligt op de A12 richting Den Haag een boom op de weg bij knooppunt Lunetten. Ook is er op verschillende plekken in het land melding gemaakt van stormschade.

Rijkswaterstaat zegt dat het nog te hard waait om de boom op de A12 weg te halen, maar verwacht dat dit na de ochtendspits wel mogelijk is. Tot die tijd blijft de weg daar dicht. Verkeer kan doorrijden op de hoofdrijbaan van de A12 en keren bij De Meern.

In diverse delen van het land zijn weginspecteurs bezig om takken van de weg te halen. Dit levert meestal geen hinder op, maar in het noorden van het land gingen wel twee afritten dicht vanwege omgewaaide bomen. Zo ging op de A31 richting Leeuwarden de afrit Dronrijp dicht en op de A7 richting Groningen de afrit Hoogezand.

Wegens de storm adviseert Rijkswaterstaat automobilisten om alert te zijn en de rijstijl aan te passen. Vanwege het stormachtige weer zijn er extra bergers geplaatst op windgevoelige bruggen, zoals de Haringvlietbrug, de Moerdijkbrug en de Van Brienenoordbrug.

De stormen Dudley en Eunice trekken de komende dagen over Nederland. Het KNMI waarschuwt donderdag voor windstoten tot 100 kilometer per uur en heeft code geel uitgegeven.

Bomen op auto's en op spoor

In Limburg kwam het treinverkeer tussen Landgraaf en Kerkrade helemaal stil te liggen, omdat er een boom op het spoor kwam te liggen. Op het traject tussen Hengelo en het Duitse Bielefeld raakte het treinverkeer tussen Oldenzaal en Bad Bentheim ook verstoord door een boom op het spoor.

In het Zuid-Hollandse Maassluis is een boom op een rijdende auto gewaaid. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd en zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In het Gelderse Duiven moest een agent naar het ziekenhuis toen een losgewaaide dakplaat op de politiemedewerker viel.

In het Noord-Hollandse Oudkarspel belandde een auto door de harde wind in de greppel. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis, aldus NH Nieuws. In Den Haag viel een boom op een geparkeerde auto, maar raakte niemand gewond. Ook op andere plekken in Den Haag zijn bomen omgewaaid.

Verder gaan donderdagochtend in het Groningse Delfzijl de dijkdoorgangen (coupures) dicht, omdat Rijkswaterstaat op zee een waterstand van 3,10 meter boven NAP verwacht. Op 6 februari en op 31 januari (tijdens storm Corrie) gingen de coupures ook tijdelijk dicht vanwege hoogwater.

Storm Dudley leidt ook in Duitsland tot problemen.