De derde storm van het jaar is een feit. In IJmuiden werd tussen 20.10 en 21.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, waardoor Dudley ook in Nederland officieel een storm mag heten, meldt Weerplaza.

De storm werd eerder al door de weerdiensten van het Verenigd Koninkrijk en Ierland 'Dudley' genoemd. Stormen krijgen sinds ruim een jaar een naam van het KNMI en de Britse weerdiensten wanneer wordt verwacht dat ze veel impact gaan hebben.

Dudley koerste al richting Nederland, en heeft nu dus ook officieel gezorgd dat de wind hier stormkracht heeft bereikt.

Op verschillende plekken in het land werd woensdagavond al stormschade gemeld. Zo is de verbindingsweg van de A12 vanuit Utrecht naar de A4 en A13 richting Rotterdam enige al tijd dicht omdat de bewegwijzering los aan het waaien is. In Maassluis waaide een boom op een auto en in Waddinxveen dreigde een reclamezuil om te waaien.

Weerplaza noemt Dudley "een storm van de lange adem". Het blijft namelijk ook vannacht flink waaien, en op de Wadden kan het af en toe nog stormen met windkracht 9. Tot aan morgenmiddag blijft flink waaien.

(Zeer) zwarte storm Eunice komt waarschijnlijk vrijdag aan land

De ogen zijn echter vooral gericht op vrijdag, wanneer storm Eunice waarschijnlijk Nederland bereikt. Die storm kan (zeer) zwaar gaan worden, zei Weerplaza eerder tegen NU.nl. Mogelijk wordt Eunice nog zwaarder dan storm Ciara, die in februari 2020 voor veel schade zorgde.

Dudley is de derde storm van het jaar. Op 31 januari werd de eerste storm van het jaar gemeten: storm Corrie. Op 6 februari werd op het meetpunt in Vlissingen de tweede storm van het jaar vastgesteld. Die storm was echter niet zodanig sterk dat er een naam aan werd gegeven.