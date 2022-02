Hoewel het in de nacht van woensdag op donderdag ook al flink gaat waaien door storm Dudley, zijn de ogen van meteorologen vooral gericht op vrijdag. Dan komt waarschijnlijk storm Eunice aan land, en die kan (zeer) zwaar worden. De kans bestaat dat Eunice zelfs zwaarder gaat worden dan storm Ciara, die in februari 2020 over het land raasde. Dat zegt Weerplaza tegen NU.nl.

De exacte koers van storm Eunice is nog niet helemaal zeker. Zoals het er nu op lijkt, trekt de storm vanaf Londen over de Noordzee naar het noordwesten van Nederland. Weerplaza verwacht dat het hoogtepunt van Eunice op vrijdag tussen 16.00 en 22.00 uur gaat zijn.

Tijdens die storm kunnen windstoten voorkomen van 100 tot 120 kilometer per uur en in het kustgebied tot 130 kilometer per uur. Het is ook mogelijk dat aan zee windstoten boven de 140 kilometer per uur uit gaan komen; in dat geval valt Eunice onder de categorie 'zeer zware storm'.

Ter vergelijking: storm Ciara in 2020 had een gemiddelde windkracht 10 met windstoten van bijna 130 kilometer per uur. Uit voorzorg werden destijds veel evenementen afgelast en vluchten geannuleerd. Ciara zorgde voor zo'n 150 miljoen euro aan schade. "Op basis van wat er nu verwacht wordt is de kans zeker aanwezig dat storm Eunice zwaarder kan uitpakken", aldus Weerplaza.

Het KNMI heeft voor woensdagavond code geel uitgegeven voor heel het land vanwege zware windstoten. De waarschuwing geldt ook voor donderdag én vrijdag.

Rijkswaterstaat paraat, meerdere GGD-locaties dicht

Rijkswaterstaat heeft weggebruikers gewaarschuwd de komende dagen rekening te houden met zware windstoten. Vanwege de weersomstandigheden staan extra bergers paraat op en bij windgevoelige bruggen, zoals de Haringvlietbrug in Zeeland en de Moerdijkbrug in Noord-Brabant.

Meerdere GGD-locaties gaan ook uit voorzorg dicht. Het gaat vooral om locaties in tenten. Zo zijn de vaccinatielocaties in Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek donderdag, vrijdag en zaterdag dicht. De testlocaties in Bergen op Zoom en Raamsdonksveer in het westen van Noord-Brabant sluiten zowel donderdag als vrijdag hun deuren. Ook de testlocaties in Krommenie en Zaandam en de vaccinatielocatie Purmerend in Noord-Holland zijn donderdag en vrijdag dicht.

De vaccinatielocatie in het Noord-Hollandse Middenmeer is donderdag de hele dag gesloten. Volgens de regionale GGD is het niet verantwoord de tentaccommodatie open te houden. De test- en vaccinatielocatie in Apeldoorn blijft vrijdag de hele dag dicht. Op woensdag en donderdag is de tent aan de Laan van het Omniversum korter open.