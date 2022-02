Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat bevolkingsgroepen anders indelen naar hun herkomst. Termen als "westers" en "niet-westers" maken plaats voor werelddelen en er komt meer onderscheid tussen verschillende generaties migranten. Daarmee wil het CBS de statistieken beter laten aansluiten op "maatschappelijke ontwikkelingen", zegt het statistiekbureau woensdag.

De nieuwe bewoordingen maken onderscheid tussen mensen van wie de ouders in het buitenland geboren zijn en mensen die zelf in het buitenland geboren zijn. De nieuwe termen zijn "kind van migrant(en)" en "migrant". Zij vielen tot nu toe allemaal onder "mensen met een migratieachtergrond".

Een tweede vernieuwing van het CBS is dat migranten niet meer worden ingedeeld op "westers" en "niet-westers", maar op het werelddeel waar zij vandaan komen. Veelvoorkomende immigratielanden zoals Marokko en Turkije krijgen een speciale status. Afhankelijk van het onderzoek van het CBS kan het instituut specifieke landen benoemen, bijvoorbeeld Polen als het gaat om Europese arbeidsmigratie.

De huidige termen zoals "mensen met een westerse migratieachtergrond" zijn "niet meer goed uit te leggen", aldus het CBS. Dit onderscheid komt nog uit de late jaren negentig en strookt niet meer met de sociaal-economische ontwikkeling van landen, schrijft het CBS. Zo valt Zuid-Korea onder niet-westers en Japan onder westers.

CBS wil 'feitelijker' omgaan met gegevens

Het CBS wil met de nieuwe indeling "feitelijker" omgaan met gegevens, een wens van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

In 2016 stopte het CBS met het gebruik van de woorden "allochtoon" en "autochtoon", omdat het woord allochtoon een negatieve lading had gekregen. De woorden, bedacht in 1989, hadden juist als doel om termen als "buitenlander" of "etnische minderheid" te vermijden. Allochtoon en autochtoon waren toen neutrale begrippen.

De nieuwe indeling wordt geleidelijk ingevoerd in de statistieken en de publicaties van het CBS. Voor de nieuwe woordkeuzes heeft het instituut gesproken met de WRR, de politie en vertegenwoordigers van belangengroepen voor migranten.