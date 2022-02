De man waartegen het Openbaar Ministerie (OM) 17,5 jaar cel had geëist voor de moord op Heidy Goedhart in 2010, is vrijgesproken. De 46-jarige Wim S., destijds de partner van de vrouw, is mogelijk onder druk verleid tot het doen van een moordbekentenis, oordeelde het gerechtshof in Den Haag woensdag. Goedhart zou mogelijk gedood zijn door een inbreker.

Op 19 december 2010 werd Goedhart in de tuin van hun woning in Kaatsheuvel met een steen op het hoofd geslagen en gewurgd. De kinderen van Goedhart en S. lagen boven in bed.

Het OM beschuldigde S. ervan dat hij het misdrijf heeft willen verhullen door een inbraak in scène te zetten. Tijdens een undercoveractie in 2014 in het Spaanse Marbella bekende S. de moord aan een politieagent.

In 2016 werd S. veroordeeld door de rechtbank van Breda. Na een hoger beroep kreeg hij in 2018 een hogere straf van twintig jaar opgelegd.

De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak en bepaalde dat het hof in Den Haag de zaak opnieuw moest doen. Volgens de raad moest er beter worden gemotiveerd of S., en zo ja hoezeer, in 2014 door undercoveragenten werd verleid tot een moordbekentenis.

Politie gebruikte omstreden Mr. Big-methode voor bekentenis

S. dacht dat hij een goedbetaalde baan bij een IT-bedrijf zou krijgen als hij zou bekennen. Deze tactiek van de politie staat bekend als de Mr. Big-methode en verhoogt volgens deskundigen het risico op een valse bekentenis.

Ook de overige bewijsmiddelen bleken onvoldoende om tot een veroordeling te komen, stelde het hof vast. S. heeft volgens het hof wel opvallend inconsequente verklaringen bij de politie afgelegd en het lijkt erop dat hij zijn verklaringen heeft bijgesteld. Maar juridisch zijn ze niet te kwalificeren als leugens.

De uitspraak werd bijgewoond door veel nabestaanden. Zij reageerden geschokt en riepen "leugenaar" op het moment dat S. de zaal verliet.