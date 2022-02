Automobilisten die via de Afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland willen, moeten omrijden via Flevoland. De brug over de Stevinsluizen op de A7 richting Den Oever staat open en wil niet meer dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Verkeer kan omrijden via Bolsward, Emmeloord en Almere. Rijkswaterstaat belooft zijn best te doen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen.

De brug in de andere richting is storingsvrij. Daar staat volgens Rijkswaterstaat wel een file.