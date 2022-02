Automobilisten kunnen weer via de Afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland rijden, meldt Rijkswaterstaat woensdagochtend. Eerder op de dag was dat niet mogelijk, omdat de brug over de Stevinsluizen op de A7 richting Den Oever door een storing niet meer dicht wilde.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een zogenoemd 2-0-systeem gecreëerd waarbij het verkeer over een rijstrook van de andere weghelft kan rijden.

Door de storing moest verkeer richting Noord-Holland omrijden via Bolsward, Emmeloord en Almere.

De brug op de weghelft waar het verkeer nu overheen wordt geleid had geen last van storingen.