Het ministerie van Algemene Zaken, waar premier Mark Rutte minister van is, wil documenten over de chaotisch verlopen evacuatie uit Kaboel van afgelopen zomer nog altijd niet vrijgeven. Het ministerie verzet zich tegen een uitspraak van de rechter om dat wel te doen, blijkt uit een brief aan weblog GeenStijl.

Eind januari besliste de rechter dat vier ministeries binnen twee weken de gevraagde stukken moesten publiceren. Woensdag maakten de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid - vijf maanden na het mediaverzoek - in totaal meer dan duizend pagina's openbaar.

Ook Algemene Zaken, het departement van Rutte, was gesommeerd om de opgevraagde documenten vrij te geven, maar dat heeft het nog niet gedaan.

De landsadvocaat heeft namens de Staat verzet aangetekend tegen de uitspraak van de rechter om de documenten vrij te teven, blijkt uit de brief die naar GeenStijl is gestuurd. Ook is er verzocht om een voorlopige voorziening, waardoor de uitspraak zou worden geschorst totdat over dat verzet is beslist.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van het ministerie van Algemene Zaken.

Veel kritiek op uitvoering en afhandeling evacuatie

Verschillende media, waaronder NU.nl en GeenStijl, verzochten de vier ministeries in september om documenten over de evacuatie van ambassadepersoneel en tolken uit de Afghaanse hoofdstad vrij te geven.

Net als veel andere landen probeerde Nederland mensen te evacueren uit Afghanistan nadat de Taliban half augustus de macht in het land hadden overgenomen. Die evacuatie verliep echter zeer chaotisch.

Nederland slaagde er niet in om alle betrokkenen op tijd weg te halen. Ook was er veel onduidelijkheid over wie in aanmerking kwamen voor evacuatie naar Nederland. Over de evacuatie werden veel kritische Kamervragen gesteld. Een onderzoekscommissie buigt zich nog over de gang van zaken.