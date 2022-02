Het KNMI heeft woensdag voor het hele land code geel uitgegeven vanwege zware windstoten. Dat doet het weerinstituut in de aanloop naar de storm Dudley, die woensdag en donderdag over Nederland trekt.

De dag begint wisselvallig, maar vanaf het einde van de middag gaat het overal hard regenen. De wind trekt aan tot krachtig boven land en stormachtig langs de kust en op het IJsselmeer.

Vanaf het begin van de avond zijn er in het hele land zware windstoten van 75-90 kilometer per uur mogelijk. Aan de kust kunnen de snelheden oplopen tot rond de 100 kilometer per uur.

De wind komt eerst uit zuidwestelijke richting, later uit het westen. In de loop van donderdagmiddag neemt de wind vanuit het zuidwesten geleidelijk af.