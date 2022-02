Vanaf woensdag moeten vrije-uitloopeieren worden verkocht als scharreleieren. Dat komt doordat kippen al sinds 26 oktober binnen moeten blijven vanwege de vogelgriep. Om aan het predicaat vrije uitloop te voldoen moeten kippen binnen zestien weken weer naar buiten en die limiet is nu bereikt.

Als de eieren niet als vrije-uitloopeieren worden verkocht, maar als scharreleieren, betekent dat minder inkomsten voor pluimveehouders. Hiervoor waarschuwde een groep organisaties uit de pluimveesector, waaronder LTO Nederland/NOP en NVP in januari al.

De sector heeft er bij het ministerie van Landbouw op aangedrongen ervoor te zorgen dat de Europese regels dit jaar niet gelden. "De Europese regelgeving over vogelgriep zet ons klem, daarom is dit jaar een uitzondering op de 16-weken termijn noodzakelijk", zegt Kees de Jong, voorzitter LTO Pluimveehouderij/NOP. Op de lange termijn ziet de organisatie een "belangrijke oplossing" in vaccinatie tegen de vogelgriep.