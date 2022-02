De voorzitter van landelijke politiebond ACP, Gerrit van de Kamp, heeft zijn taken neergelegd nadat de politiebond hem dat had verzocht. Aanleiding zijn enkele meldingen van grensoverschrijdend gedrag, maakt ACP dinsdagavond bekend.

"In de afgelopen weken heeft ACP enkele meldingen ontvangen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag", zo valt te lezen in een verklaring.

De vakbond heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. Van de Kamp werd verzocht zijn werkzaamheden neer te leggen om het onderzoeksbureau de ruimte te geven het onderzoek te voeren.

Een woordvoerder van de vakbond kon niet zeggen om wat voor soort meldingen het precies gaat en hoeveel meldingen er zijn binnengekomen. De bond zegt verder geen inhoudelijke mededelingen te willen doen tot het onderzoek is afgerond.

Van de Kamp is sinds 2004 voorzitter van de politievakbond. In die functie is hij onder meer actief als woordvoerder van ACP en overlegt hij met de overheid over de politie-cao. De bond bestaat sinds 1981 en is de grootste politievakbond van Nederland met ongeveer 24.000 leden, zo staat er op de website.

Naast voorzitter van ACP is Van de Kamp onder meer voorzitter van de Coalitie voor Veiligheid (CvV), lid van de Sociaal-Economische Raad (SER), voorzitter van de European Police Union (EPU) en vicevoorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).