Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is nog op zoek naar vier locaties voor sobere opvang waar asielzoekers uit veilige landen worden opgevangen. Het is niet gelukt om na het aflopen van de pilot in Ter Apel en Budel nieuwe locaties te vinden, schrijven ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken), Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dinsdag aan de Tweede Kamer.

De sobere opvang moet personen uit veilige landen ontmoedigen om een - over het algemeen kansarme - asielaanvraag in te dienen. Er geldt bijvoorbeeld een strenger regime, waarbij asielzoekers zich dagelijks moeten melden en worden gecontroleerd als zij van het terrein weggaan en terugkomen. Dat moet de druk op de asielopvang in Nederland verlichten.

In het Groningse Ter Apel en het Noord-Brabantse Budel liepen tot 31 december 2021 pilots over deze vorm van opvang. Die hadden een "overwegend positief effect", schrijven de bewindslieden, maar de pilots zijn per 1 januari afgerond. Het is niet gelukt om in de tussentijd nieuwe locaties te vinden. "Hierdoor kan het COA deze opvangvorm nu niet invullen, ondanks de breed gedragen wens om deze categorie asielzoekers versoberd op te vangen."

Daarnaast dreigt er nog steeds een tekort aan reguliere opvangplekken. Voor 2022 zijn 42.000 opvangplekken nodig, en hoewel die aan het eind van de maand waarschijnlijk beschikbaar zijn, is dat van korte duur. Vanaf volgende maand loopt een aantal overeenkomsten voor tijdelijke locaties af waardoor er weer een tekort aan plekken ontstaat. Eind maart zou er een tekort zijn van 2.500 plekken en dat zou tot 1 juli zelfs oplopen tot 8.000 plekken.

"Het is daarom van belang dat aflopende bestuursovereenkomsten, ook van noodopvanglocaties, worden verlengd", schrijven de bewindslieden in de brief aan de Kamer. "Als verlenging niet mogelijk is, is vervanging van die capaciteit nodig."

Het kabinet vraagt speciale aandacht voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's). Zij worden vanwege een tekort nu soms met volwassen asielzoekers opgevangen en krijgen niet de juiste begeleiding. Een zeer onwenselijke situatie voor "deze toch al kwetsbare groep", vinden de bewindslieden. Daarom vragen ze provincies om voor 1 april elk een amv-locatie met minstens vijftig plekken te regelen.