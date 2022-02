Nederland krijgt de komende dagen te maken met onstuimig weer. Woensdag, donderdag en vrijdag trekken er twee stormen achter elkaar over het land die kunnen zorgen voor harde wind, meldt Weerplaza aan NU.nl. Het KNMI heeft woensdag voor heel het land code geel afgegeven.

De stormen heten Dudley en Eunice (namen met de volgende letters in het alfabet na storm Corrie) en zullen na elkaar over het land heen trekken. Woensdag zal het vanaf het eind van de middag overal hard regenen.

's Avonds komt storm Dudley aan land. In het begin van de avond zijn er in het hele land zware windstoten van 75-90 kilometer per uur mogelijk. Aan de kust kunnen de snelheden oplopen tot rond de 100 kilometer per uur. De wind komt eerst uit zuidwestelijke richting, later uit het westen.

In de loop van de donderdag zal de storm zich over de rest van het land verspreiden, met windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Dit kan volgens Weerplaza hinder veroorzaken in bijvoorbeeld het verkeer. De minste overlast zal in het zuidoosten en oosten van het land zijn.

Donderdagavond en -nacht trekt Dudley weg, vrijdag in de loop van de dag zal Eunice over het land trekken. De koers van deze storm is echter nog onduidelijk.

In extreem scenario kans op windstoten tot 140 kilometer per uur

In een extreem scenario ontstaat er een zware tot zeer zware storm, die vooral over de Waddeneilanden trekt. In dat scenario zouden aan de kust windstoten tot 140 kilometer per uur kunnen ontstaan en Utrecht zou dan te maken kunnen krijgen met windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur. Weerplaza zegt serieus rekening te houden met dit scenario.

Het is echter ook goed mogelijk dat storm Eunice zuidelijker over het land trekt. Dan zou vooral Zeeland met harde windstoten te maken kunnen krijgen. In het noorden is er dan weinig wind, maar wel kans op natte sneeuw.

Het is niet uniek dat twee stormen vlak achter elkaar ontstaan. Stormen komen wel vaker in paren, aldus Weerplaza.