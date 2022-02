Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in hoger beroep een celstraf van dertig jaar en tbs geëist tegen Thijs H. voor het vermoorden van drie mensen in 2019. De man zelf zegt dat hij tijdens zijn daden in een psychose zat, maar daarvan is volgens de officieren van justitie geen sprake. De daden zijn hem hoogstens verminderd aan te rekenen.

De inmiddels dertigjarige H. werd twee jaar geleden veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank oordeelde dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was voor zijn daden. De eis van het OM was toen nog 24 jaar en tbs.

Ook in hoger beroep staat de psychische staat waarin H. tijdens de steekincidenten verkeerde ter discussie. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) waar H. werd onderzocht blijven bij hun conclusie dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar was. Twee nieuwe experts twijfelen of er sprake was een psychose. Zij zien meer bewijs voor het tegendeel.

Dat laatste is ook de lijn van het OM. H. stond al langere tijd onder behandeling bij verschillende instanties. Geen van die behandelaren stelde een psychose vast. Dat hier dan wel sprake van zou zijn geweest tijden de steekincidenten noemt het OM ongeloofwaardig.

OM denkt dat H. symptomen veinsde

H. zou de symptomen van een psychose juist hebben geveinsd tegenover gedragsdeskundigen in het PBC. De man las er boeken over en zou online informatie hebben opgezocht, aldus het OM.

Volgens de aanklagers dikte H. symptomen aan en wordt zijn verhaal over zijn vermeende waanbeelden, die mogelijk zijn veroorzaakt door veelvuldig drugsgebruik, steeds uitgebreider. "Helder is dat geen sprake is van schizofrenie, wel van een persoonlijkheidsstoornis", aldus het OM. De officieren noemden H. manipulatief.

Daarnaast ziet justitie ook een sturende rol voor de moeder van H. Uit afgeluisterde gesprekken rijst een beeld dat de vrouw de regie voert over haar zoon en hem vertelt wat hij moet verklaren.

Advocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van twee slachtoffers bijstaat, zegt dat "het duidelijk mag zijn dat geen straf het leed van cliënten ooit ongedaan zal maken". Maar "als er uiteindelijk door het hof een gevangenisstraf van deze duur met de tbs-maatregel opgelegd wordt, dan hebben zij in ieder geval het gevoel dat er recht is gedaan aan hun dierbaren."