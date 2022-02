De politie heeft dinsdag drie personen aangehouden op verdenking van het illegaal verspreiden van toetsen op Hogeschool Saxion. Een van de aangehouden personen is een medewerker van de hogeschool.

De aangehouden medewerker van Hogeschool Saxion is geen docent, maar een medewerker die werkzaam is in de centrale ondersteuning. De politie vermoedt dat hij de toetsen tegen betaling heeft verstrekt aan derden. Om hoeveel toetsen het gaat, is niet duidelijk.

Vermoed wordt dat de medewerker van Saxion de toetsen heeft verhandeld aan twee tussenpersonen, die ze hebben verspreid onder studenten. De twee tussenpersonen zijn ook aangehouden.

Na intern onderzoek naar de handelswijze van de man heeft Hogeschool Saxion aangifte tegen de medewerker gedaan. Het rechercheonderzoek richt zich op de medewerker en de twee tussenpersonen, aldus de politie.

De drie verdachten zijn overgebracht naar een cellencomplex in het Overijsselse Borne.

De medewerker is door Saxion geschorst. De hogeschool noemt het verkopen van toetsen "absoluut onacceptabel". De hogeschool onderzoekt nog welke toetsen precies zijn verhandeld. "Zodra het onderzoek afgerond is, weten wij voor welke studenten dit mogelijk gevolgen heeft."

Saxion heeft in totaal ruim 26.000 studenten op locaties in Enschede, Apeldoorn en Deventer.