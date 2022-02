De aanslagen die in 2020 en vorig jaar op Poolse supermarkten zijn gepleegd, lijken hun oorsprong te vinden in een conflict tussen twee verschillende partijen, "die dergelijke winkels exploiteren en elkaar het licht in de ogen niet gunnen". Dat zei de advocaat van een verdachte van twee van de aanslagen maandag bij de rechtbank in Alkmaar.

De advocaat putte tijdens een voorbereidende zitting in de strafzaak tegen haar cliënt Antonio N. (27) uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de 'geheime dienst' van de recherche, die in het strafdossier is beland en die zou worden ondersteund door aangetroffen DNA-sporen op onderdelen van explosieven.

Het is voor het eerst dat in de rechtszaal een mogelijke achtergrond van de aanslagen is benoemd. Eerder bleef dat beperkt tot het vermoeden van het Openbaar Ministerie (OM) dat alles wees op het werk van een organisatie. Ook de eigenaren van de getroffen winkels zeiden in het duister te tasten over de motieven.

De advocaat bevestigde dat haar cliënt was betrokken bij "hele nare feiten", maar dat hij vooral werd gebruikt als loopjongen. "Dat blijkt uit zijn eigen verklaringen en uit telefoonberichten. Hij is als jonge jongen geronseld voor iets waarbij op de achtergrond sprake lijkt te zijn van veel grotere belangen."