Twee deskundigen hebben maandag in het gerechtshof van Den Bosch verklaard dat zij niet met zekerheid vast kunnen stellen dat Thijs H. last heeft gehad van een psychose. De man stak in mei 2019 drie mensen dood en de belangrijkste vraag in dit hoger beroep is of hij dit met enig, volledig of geen enkel zelfbewustzijn heeft gedaan.

De deskundigen, psychiater Twan van Bakel en psycholoog Katinka de Wijs, zijn nog niet eerder gehoord in deze strafzaak. Volgens hen zijn er meer aanwijzingen dat er geen sprake was van een psychose dan wel.

De dertigjarige H. heeft bekend dat hij op 4 en 7 mei 2019 drie volledig willekeurige mensen heeft doodgestoken in Den Haag en Limburg. Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) zou blijken dat H. psychotisch was toen hij de mensen neerstak en dus volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat betekent dat de daden hem niet zijn aan te rekenen.

Ook de deskundigen van het PBC, psychiater Timon den Boer en psychologe Lotte Vermeulen werden op de zitting gehoord. Alle vier de experts zijn het erover eens dat er iets mis was met H., maar de vraag is wat.

'Dat is zo goed als onmogelijk voor een psychoticus'

Den Boer en Vermeulen blijven erbij dat er sprake was van een "ernstig psychotische verstoring", maar Van Bakel en De Wijs zeggen dat daar te weinig bewijs voor is. Van welke stoornis er dan sprake was, kunnen zij op basis van hun onderzoek niet met zekerheid zeggen.

Volgens Van Bakel en De Wijs was er geen sprake van een psychose bij H. omdat hij vlak na zijn aanhouding in mei in een politieverhoor de volledige controle over de situatie leek te hebben. "Dat is zo goed als onmogelijk voor een psychoticus", aldus Van Bakel. "Die kan geen mensen bespelen."

Een tweede aanwijzing is dat H. keuzes heeft gemaakt. Zo veronderstelt het niet neersteken van een meisje "empathie". "En dat lijkt me onwaarschijnlijk", doelt Van Bakel op iemand met een psychose. De deskundigen van het PBC zijn het niet eens met deze conclusies.

Moeder van H. had volgens OM de regie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zijn bedenkingen bij het verhaal van H. De officieren van justitie zeggen op basis van afgeluisterde gesprekken dat de moeder van H. een regisserende rol heeft gespeeld. De vrouw zou de verklaringen van haar zoon hebben beïnvloed. "Doe nou maar gewoon wat wij zeggen", citeerde het OM de moeder.

Hoe het OM deze gesprekken ziet en het verhoor van de deskundigen beoordeelt, wordt waarschijnlijk dinsdag duidelijk als het requisitoir staat ingepland.

Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend. Eerder veroordeelde de rechtbank H. tot een celstraf van achttien jaar en tbs met dwangverpleging.