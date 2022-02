Opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld hebben te maken met grote drukte. Een belangrijke reden daarvoor is het woningtekort, waardoor mensen in noodopvanglocaties niet kunnen doorstromen naar een eigen woning. Dat zeggen meerdere opvanginstellingen desgevraagd tegen NU.nl.

Een veelgenoemde reden voor drukte bij opvanglocaties is het woningtekort. Dat ziet ook de Brabantse organisatie Sterk Huis. Volgens een woordvoerder moeten mensen die uit elkaar willen bijvoorbeeld langer samenwonen door het gebrek aan huisvesting. Daardoor lopen spanningen in huis makkelijker op, en komen mensen in een noodopvang terecht. "Was er wel huisvesting geweest, dan was het stel uit elkaar geweest en was er geen noodopvang nodig", aldus de woordvoerder.

"Je merkt ook dat de verblijfsduur langer wordt, omdat het veel moeilijker wordt om cliënten door te plaatsen", aldus Bert Groen, manager voor de opvang van slachtoffers bij landelijk expertise- en behandelcentrum Fier. Die organisatie heeft opvanglocaties in Rotterdam en Leeuwarden. Door de krapte op de woningmarkt verloopt de doorstroom minder soepel. "Het duurt gewoon langer voordat cliënten kunnen uitstromen. Cliënten blijven hierdoor langer in opvang dan gewenst", aldus Groen.

Ook de Blijf Groep, met opvanglocaties in onder meer Amsterdam, Alkmaar en Almere, ziet dat probleem. "In alle locaties zien we hetzelfde: er is enorme druk op de noodbedden", aldus een woordvoerder. Die noodbedden zijn voor zeer acute situaties, waarna gekeken wordt of slachtoffers bij bijvoorbeeld vrienden of familie kunnen worden geplaatst. Als dat niet kan, stromen ze door naar reguliere opvanglocaties.

Sinds deze winter kent de Blijf Groep echter extra hoge druk op de noodopvang. "Dat komt onder andere doordat mensen uit de reguliere opvang heel vaak niet kunnen uitstromen", aldus de woordvoerder. "Daardoor wordt het aan de voordeur nog drukker."

Invloed corona op toename incidenten niet altijd zichtbaar

Voor een deel kan de drukte bij opvanglocaties ook verklaard worden door de coronamaatregelen. Daardoor zijn mensen meer thuis en kan de spanning in huis makkelijk oplopen. "We hebben de afgelopen jaren behoorlijk vol gezeten", vertelt Groen van Fier.

Er zijn meerdere redenen waarom coronamaatregelen invloed hebben op het aantal incidenten van huiselijk geweld. Aan de basis van huiselijk geweld liggen vaak factoren als stress, macht, controle, verstoorde relaties en slechte gezinsdynamieken, valt te lezen in een rapport van de European Family Justice Center Alliance (EFJCA). Die factoren kunnen worden versterkt door rampen en crises, zoals de coronacrisis. Die heeft volgens het onderzoek een andere impact op kwetsbare personen en gezinnen.

Maar een toename in het aantal incidenten betekent niet per definitie een toename in het aantal meldingen. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld niet weglopen van de pleger(s). Maar ook hebben slachtoffers volgens het onderzoek vaker het gevoel dat de professionals geen tijd voor hen hebben, maar alleen voor "ernstige of acute gevallen", zoals coronapatiënten. Dit beeld kan bevestigd worden door berichtgeving over het coronavirus.

Groen: "We weten dat incidenten heftiger zijn. Dat betekent dat de aard van het geweld heftiger is dan daarvoor. Daar zie je een duidelijke link met de maatregelen."

Geen optie om mensen af te wijzen

De opvanglocaties geven aan nooit mensen af te wijzen. Daarvoor is de situatie vaak te serieus. "Je wil mensen niet in een onveilige situatie laten zitten. Dat zijn echt situaties op leven en dood", aldus de woordvoerder van de Blijf Groep.

Maar de druk dwingt opvanglocaties wel tot alternatieve opvang. De locaties van de Blijf Groep vangen mensen bij hoge uitzondering op in hotelkamers. Sterk Huis geeft aan "nooit nee te zeggen", maar soms wel meerdere gezinnen in één appartement te moeten opvangen.

Heb jij zelf behoefte om te praten over jouw ervaring met huiselijk geweld of heb je hulp nodig? Je kunt gratis en anoniem contact opnemen met Veilig Thuis via 0800-20 00.