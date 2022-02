Drie mannen uit Lelystad zijn maandag veroordeeld tot celstraffen van elk 2,5 jaar voor een beroving waarbij dure Pokémon-kaarten werden buitgemaakt. Het slachtoffer werd daarbij in de gangkast opgesloten. De kaarten hebben volgens het slachtoffer een totaalwaarde van 48.000 euro.

Een man uit Kampen wilde de kaarten verkopen en kreeg op 16 december 2020 twee potentiële kopers in huis. Hij liet ze binnen, maar werd al snel hardhandig in de gangkast opgesloten. De twee mannen gingen er met zijn kaarten vandoor.

De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de 29-jarige Sjagalio K. en de eveneens 29-jarige Bart G. die twee overvallers waren. Zo hadden ze geen geloofwaardige verklaring voor het feit dat een vinger- en een handpalmafdruk van hen op de deur van de gangkast zat.

De dertigjarige handelaar in Pokémon-kaarten Fahad Al-A. bedacht de overval en verkocht de buit. Hij kreeg de kaarten naar eigen zeggen in bezit door een gesloten tas voor 14.000 euro contant op een van de stations in Almere aan te schaffen. Tien van de gestolen kaarten doken in 2021 op in Frankrijk. De Franse politie nam ze in beslag.

Rechter gelooft niet in verklaring dader

De rechtbank vindt Fahads verhaal ongeloofwaardig. De rechtbank ziet hem als de bedenker van de overval. Ook bleek hij, net als de twee anderen, ten tijde van de overval in Kampen te zijn. Dat hij daar toevallig wat rondreed, wordt door de rechters niet geloofd. Alleen al omdat hij geen auto en rijbewijs heeft.

Pokémo-kaarten zijn in trek bij verzamelaars en dat leidde eind vorig jaar al tot extra veiligheidsmaatregelen bij speelgoedwinkels. Zeldzame kaarten kunnen tienduizenden euro's of meer waard zijn. Tegen het drietal was vier jaar cel geëist.