Twee mannen uit Eindhoven en Valkenswaard zijn maandag vrijgesproken van betrokkenheid bij een drugslab waar drie Noord-Brabanders de dood vonden. De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat er "onvoldoende aanwijzingen van betrokkenheid" waren van Denny B. (37) en Harvey P. (40).

Het amfetaminelab in het Belgische Hechtel-Eksel, 12 kilometer over de grens, werd op 29 januari 2019 ontdekt na een anonieme melding dat er doden lagen. In de loods werden de lichamen van twee Eindhovenaren (23 en 25 jaar) en één uit Valkenswaard (22) aangetroffen. Waarschijnlijk was het drietal om het leven gekomen door koolmonoxidevergiftiging.

Tegen P. en B. was in 2020 vijf jaar cel geëist. Daarna werd de uitspraak uitgesteld, omdat er een nieuwe getuige was gevonden. Dat leverde geen extra bewijs op. Ook technisch bewijs, zoals vingerafdrukken of DNA-sporen, ontbrak. Daardoor lagen er vooral getuigenverklaringen, maar dat was voor de rechtbank te weinig.

Intussen werd in een andere strafzaak nog een vermeende derde initiatiefnemer achter het lab vervolgd. Paul G., die in die tijd nog een schoonzoon was van No Surrender-oprichter Klaas Otto, werd in april vorig jaar al vrijgesproken van betrokkenheid. Die zaak loopt nog in hoger beroep.

De 54-jarige eigenaar van de loods, Hidr K., werd eveneens vrijgesproken. Tegen hem was twee jaar cel geëist.