Alle vrachtwagens en andere voertuigen van de groep die sinds zaterdag bij het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag geparkeerd stond, zijn zondag aan het einde van de middag vertrokken, zo meldt de politie. Kort voor 16.30 uur gingen de hekken open.

Op het terrein stonden enkele tientallen vrachtwagens, die zaterdag hadden meegedaan aan de blokkade-actie van Freedom Convoy Nederland. Ze hebben daar de nacht doorgebracht en hadden zelf de hekken met een slot dichtgedaan.

De chauffeurs en hun sympathisanten zeiden dat ze daarmee reageerden op een 'gijzeling' door de politie, die in de nacht een tijdlang de uitgang zou hebben geblokkeerd.

Aanvankelijk wilden de Convoy-truckers zich aansluiten bij een protest zondagmiddag op het Malieveld. Van de gemeente mochten ze hun voertuigen aan de Boorlaan parkeren, naast het Malieveld, waarop ze zich dan lopend konden aansluiten bij de demonstratie van Nederland in Verzet, eveneens tegen de coronaregels.

Maar omdat er "geen eenduidige afspraken" met de demonstranten gemaakt konden worden en de gemeente het risico op nieuwe blokkades in de binnenstad daardoor te groot vond, is besloten dat de truckers ook niet met hun voertuigen naar het Malieveld mochten rijden.

Of er truckers hebben meegelopen met die demonstratieve optocht is niet bekend. In elk geval stonden er geen vrachtwagens op de Boorlaan.

54 Politie stuurt demonstranten die truckers uitzwaaien van snelweg

Groep loopt snelweg op om stoet uit te zwaaien

Op het moment dat de truckers vertrokken, liep een groep sympathisanten bestaande uit enkele tientallen mensen de snelweg A12 bij het Prins Clausplein op om de stoet uit te zwaaien. De Mobiele Eenheid van de politie greep in om de mensen terug te dringen. Een deel van de snelweg ging korte tijd dicht. Het is niet duidelijk of de politie aanhoudingen heeft verricht.

Waar de vrachtwagenchauffeurs nu naartoe gaan, kon een politiewoordvoerder niet zeggen: "Misschien richting Brussel, of naar huis. Of naar hun werk."

Sommige zogenoemde vrijheidskonvooien zouden vanuit diverse Europese landen van plan zijn op te rukken richting Brussel, ondanks een verbod om te demonstreren in de Belgische en Europese hoofdstad. Volgens Vlaamse media verzamelen zich al groepen betogers met hun voertuigen op parkeerplaatsen in Frankrijk en Luxemburg. Ook vanuit Nederland zouden truckers zich klaarmaken.