Nederland staat een onstuimige en natte week te wachten. Vrijwel elke dag valt er regen, soms in de vorm van felle buien. In totaal kan komende week tussen de 30 en 50 millimeter regen vallen. Later in de week gaat het ook stevig waaien, meldt Weerplaza.

Maandag valt het qua hoeveelheid neerslag en wind nog mee. Vanaf dinsdag gaan de hemelsluizen open, verwacht de weerdienst.

Het wisselvallige weer wordt veroorzaakt door lagedrukgebieden die vanaf dinsdag tot en met het weekend over of rakelings langs het land bewegen.

In de loop van de week wordt ook veel wind verwacht. Donderdag kan het langs de noordwestkust een tijdje stormen met windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur. Ook vrijdag kan het stevig gaan waaien en kan er net als dinsdag veel regen vallen.

De temperatuur ligt komende week tussen de 10 en 12 graden. Daarmee is het zacht voor de tijd van het jaar.