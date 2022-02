Een groep truckers die sinds zaterdag bij het ADO-stadion in Den Haag geparkeerd staat, wil het terrein niet verlaten. Volgens de gemeente hebben ze het hek dichtgedaan en zich daarmee opgesloten op het parkeerterrein. De politie is aanwezig en de situatie is momenteel "beheersbaar", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De truckers zijn na de demonstratie van Freedom Convoy Nederland zaterdag naar het stadion buiten de stad uitgeweken en hebben daar de nacht doorgebracht.

Aanvankelijk wilden ze zich aansluiten bij een protest zondagmiddag op het Malieveld. Van de gemeente mochten ze hun voertuigen aan de Boorlaan parkeren, naast het Malieveld, waarop ze zich te voet konden aansluiten bij de demonstratie van Nederland in Verzet, eveneens tegen de coronaregels.

Maar omdat er "geen eenduidige afspraken te maken vielen" met de demonstranten en de gemeente het risico op nieuwe blokkades in de binnenstad daardoor te groot vond, is besloten dat de truckers ook niet met hun voertuigen naar het Malieveld mogen. Hiervoor is een noodbevel van kracht. Ze mogen wel gewoon weg van het ADO-terrein, benadrukt een woordvoerder.

Op sociale media wordt opgeroepen naar het ADO-stadion te komen om de betogers daar te steunen. "In de val gelokt door Van Zanen. Op naar #ADO", staat in een bericht op Twitter van Freedom Convoy Nederland.

Enkele duizenden mensen lopen in protestmars

De gemeente had al eerder afspraken gemaakt met bestuurders van voertuigen die bij de aangekondigde protestmars tegen de coronamaatregelen van zondag zijn betrokken.

Enkele duizenden mensen die op de protestactie tegen de coronamaatregelen in Den Haag zijn afgekomen, begonnen rond 14.00 uur aan de protestmars. De mars begon op het Malieveld, en moet daar ook eindigen. Onderweg komen de demonstranten onder meer langs de Hofvijver bij het Binnenhof.

Het aantal demonstranten ligt beduidend lager dan de 25.000 deelnemers die organisator Nederland in Verzet vooraf zei te verwachten. De aanwezigen zwaaien onder meer met Canadese vlaggen, uit solidariteit met het truckersprotest in Canada. Ook zijn er mensen met omgekeerde Nederlandse vlaggen.